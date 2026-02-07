Diamante, frana a Torricelle: evacuate quattro famiglie

l’ordinanza

DIAMANTE Questa mattina, in conseguenza delle condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un consistente evento franoso che ha interessato il versante a valle delle abitazioni in località Torricelle, via degli Ulivi, nel comune di Diamante. L’evento ha provocato lo smottamento del versante e la distruzione, con conseguente crollo, delle aree di corte di due fabbricati insistenti sull’area, alterando I’equilibrio geomorfologico del pendio. L’Ente comunale ha effettuato un sopralluogo tecnico volto a verificare I’entità del dissesto e le condizioni di sicurezza dei luoghi. A seguito delle prime verifiche, il Comune ha tempestivamente allertato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, al fine di porre in essere le immediate misure di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità degli abitanti e di contenimento del rischio. Dai primi accertamenti effettuati a seguito di sopralluogo congiunto da parte dei Responsabili degli Uffici Settore IV e Settore VI di questo Comune, è emersa una situazione di instabilità del versante, con presenza di condizioni di pericolo attuale e concreto e con possibilità di evoluzione del fenomeno franoso. Per questi motivi, il sindaco di Diamante Achille Ordine ha disposto lo sgombero delle abitazioni e imposto alle quattro famiglie interessate di abbandonare l’immobile.

