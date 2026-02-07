Incidente sulla SS106, tre feriti nel Crotonese – FOTO

Lo scontro

CROTONE Incidente sulla Strada statale 106 ieri sera, poco dopo le 21:15, al chilometro 242, in località Poggio Pudano. Tre le persone rimaste ferite. I vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente, mentre la Polizia stradale ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato