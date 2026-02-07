Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Lo scontro

Incidente sulla SS106, tre feriti nel Crotonese – FOTO

Tutti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118

Pubblicato il: 07/02/2026 – 9:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sulla SS106, tre feriti nel Crotonese – FOTO

CROTONE Incidente sulla Strada statale 106 ieri sera, poco dopo le 21:15, al chilometro 242, in località Poggio Pudano. Tre le persone rimaste ferite. I vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente, mentre la Polizia stradale ha gestito la viabilità e regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
feriti ss 106
In evidenza
incidente Crotonese
Incidente sulla SS106
POGGIO PUDANO
tre feriti nel Crotonese
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x