Maltempo in Calabria, disservizi idrici in diversi acquedotti: ecco quali

forti criticità

COSENZA Sorical informa che la forte ondata di maltempo che ha interessato il territorio nelle ultime ore ha causato smottamenti del terreno e criticità diffuse sulle infrastrutture idriche, determinando disservizi nell’erogazione dell’acqua in diverse aree della regione. In particolare, la bufera di ieri ha provocato rotture e perdite lungo alcune condotte principali. Attualmente l’acquedotto Bufalo Basso risulta senza acqua: il disservizio interessa i Comuni di Serra d’Aiello, Cleto, Martirano Antico e Lago. Le squadre tecniche Sorical sono impegnate nella ricerca e individuazione della perdita per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. La Sila Greca sta registrando forti difficoltà a causa del fermo dell’impianto Trionto, che ha ripreso l’erogazione solo nella mattinata odierna per i Comuni di Acri, zona Giacomo d’Acri, Bisignano, Luzzi e Rose. Per quanto riguarda l’acquedotto Casali, l’erogazione è stata riattivata intorno alle ore 6:30 di questa mattina. L’acquedotto serve i Comuni di Spezzano Sila, Celico e Casali del Manco. Permane l’interruzione del servizio sull’Abatemarco Alto, mentre sull’acquedotto Abatemarco principale sono in corso verifiche: è stata individuata una perdita particolarmente rilevante, con una dispersione stimata superiore ai 200 litri al secondo. I tecnici stanno preparando la chiusura e una riparazione per consentire subito l’erogazione in ragione del fatto che è programmata per la giornata di martedì il fermo per interventi Enel e Sorical. L’acquedotto Abatemarco, complessivamente, serve 26 Comuni, ovvero: San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata d’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Montalto Uffugo, San Martino di Finita, Lattarico, Mongrassano, Cerzeto, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Bisignano, Carolei, Mendicino, Rende, Castrolibero e Cosenza. Sorical sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e ha attivato tutte le risorse disponibili per limitare i disagi all’utenza e procedere al ripristino completo del servizio nel più breve tempo possibile. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in base all’avanzamento degli interventi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato