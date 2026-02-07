Skip to main content

indaga la procura

Tragedia a Lagonegro, donna di Scalea muore durante il parto

Le condizioni della donna, madre di due bambine, per cause ancora in corso di accertamento si sono aggravate fino al decesso

Pubblicato il: 07/02/2026 – 15:27
Tragedia a Lagonegro, donna di Scalea muore durante il parto

SCALEA Una donna originaria di Scalea è morta all’ospedale di Lagonegro, durante il parto, dopo aver dato alla luce una bambina. La piccola sta bene. Le condizioni della donna, madre di due bambine, per cause ancora in corso di accertamento si sono aggravate fino al decesso. La procura di Lagonegro ha aperto una indagine per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

