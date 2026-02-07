Tragedia a Lagonegro, donna di Scalea muore durante il parto

indaga la procura

SCALEA Una donna originaria di Scalea è morta all’ospedale di Lagonegro, durante il parto, dopo aver dato alla luce una bambina. La piccola sta bene. Le condizioni della donna, madre di due bambine, per cause ancora in corso di accertamento si sono aggravate fino al decesso. La procura di Lagonegro ha aperto una indagine per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

