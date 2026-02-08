Crotone, la polizia arresta un presunto spacciatore

controllo del territorio

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni, residente nel capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti nel corso di un servizio mirato di controllo del centro della città. L’uomo è stato fermato mentre faceva rientro presso la propria abitazione; alla vista degli operatori assumeva un atteggiamento sospetto che induceva i poliziotti a procedere a un controllo. La perquisizione personale dava esito negativo, ma in considerazione del comportamento dell’uomo, particolarmente nervoso e insofferente al controllo, gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione di residenza. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio posto nella camera da letto ad uso esclusivo del soggetto, complessivamente 330 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, già suddivisi in diversi involucri pronti per la cessione, nonché un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per il taglio della droga. La sostanza stupefacente e i restanti oggetti ritrovati venivano sottoposti al vincolo del sequestro. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato