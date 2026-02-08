Evade da domiciliari, arrestato un crotonese

in campo per la sicurezza

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, la polizia di Crotone ha arrestato un crotonese, in quanto resosi responsabile del reato di evasione. Difatti, l’uomo, oltre ad annoverare precedenti in materia di detenzione di armi clandestine, risulta sottoposto al regime di detenzione domiciliare per il reato di omicidio ed è stato sorpreso, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, all’esterno della propria abitazione pur non avendo alcuna autorizzazione che ne giustificasse l’allontanamento dal luogo ove si trovava ristretto. In ragione dell’inosservanza al provvedimento impostogli, l’uomo è stato arrestato, condotto presso gli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

