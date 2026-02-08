Gioia Reggina al 90’. La Vigor gioca a tennis, Sambiase beffato dal Savoia

serie d

La Reggina non smette di crederci e conquista l’ennesima vittoria al fotofinish, espugnando il campo del Ragusa per 1-0 grazie a un gol arrivato proprio allo scadere. Un successo pesantissimo che consente agli amaranto, terzi in classifica, di restare agganciati alla vetta, mantenendo invariato il distacco di due punti. La gara si apre con un primo squillo dei padroni di casa, ma col passare dei minuti è la Reggina a provare a prendere in mano il pallino del gioco. Il primo tempo scivola però via senza grosse emozioni. Nella ripresa gli amaranto aumentano l’intensità. Edera e Capone cercano la conclusione, senza fortuna, mentre Domenico Girasole va più volte vicino al vantaggio. L’ingresso di Ferraro dà maggiore peso all’attacco e proprio l’attaccante ha sui piedi una chance clamorosa, ma Esposito si salva con un intervento decisivo. Quando il pareggio sembra ormai scritto, la Reggina trova il guizzo decisivo: allo scadere Domenico Girasole si coordina perfettamente sul cross di Salandria e batte il portiere con una conclusione al volo che vale tre punti d’oro.

Vigor Lamezia travolgente: 6-0 al Paternò e quarta vittoria di fila

Prestazione maiuscola della Vigor Lamezia, che al “D’Ippolito” rifila un netto 6-0 al Paternò e conferma il proprio momento d’oro. I biancoverdi chiudono la pratica già nel primo tempo con quattro reti, per poi arrotondare il punteggio nella ripresa. Un successo che vale il quarto consecutivo e permette alla squadra di mister Mancini di allungare sulla zona playout, salendo al decimo posto con 31 punti. Nonostante la protesta della tifoseria nei confronti della società, la Vigor parte fortissimo e sblocca il match dopo appena un minuto: Spanò lascia partire un destro dalla distanza che si infila sotto l’incrocio, sorprendendo Lucatelli. Al 17’ arriva il raddoppio: azione sulla destra, cross ancora di Spanò e colpo di testa vincente di Cosendey. I padroni di casa continuano a spingere e al 39’ trovano il tris con Andreassi, bravo a recuperare palla a metà campo e a involarsi verso la porta battendo il portiere in uscita. Nel finale di tempo arriva anche il poker: al 43’ Catalano si vede parare un rigore, ma sugli sviluppi del corner Spanò è il più lesto di tutti e firma la doppietta personale per il 4-0. Nella ripresa il copione non cambia. Al 49’ Cosendey trova la seconda gioia personale, ribadendo in rete dopo la traversa colpita da Pussetto. Il sigillo finale arriva al 80’, quando Pussetto, servito sul secondo palo da Catalano, controlla e deposita in rete il definitivo 6-0. Una vittoria larga, convincente e pesante per la classifica: la Vigor Lamezia continua la sua risalita e manda un segnale forte al campionato.

Sambiase beffato nel finale: il Savoia vince 2-1 al “Giraud”

Sconfitta amara per il Sambiase, che sul campo del Savoia cede 2-1 dopo una gara combattuta e segnata dagli episodi. I calabresi restano in partita fino agli ultimi minuti nonostante una lunga inferiorità numerica, ma vengono puniti nel finale, quando i padroni di casa trovano il gol decisivo. L’avvio è favorevole al Savoia, che dopo undici minuti passa in vantaggio con un colpo di testa dell’ex Umbaca. La partita sembra mettersi subito in salita per il Sambiase, che appena due minuti più tardi resta in dieci uomini per l’espulsione di Pantano. Nonostante tutto, la squadra di mister Lio non si disunisce, tiene bene il campo e trova il meritato pareggio a ridosso dell’intervallo: Ortolini è freddo dal dischetto e ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa il Savoia prova ad approfittare della superiorità numerica e ha l’occasione di riportarsi avanti dagli undici metri, ma Giuliani si oppone con prontezza respingendo il rigore di Munoz. Il Sambiase resiste con sacrificio, ma a nove minuti dal termine arriva la beffa: Guida, ancora una volta decisivo nei finali di gara, firma il gol del 2-1 che regala i tre punti ai campani.

Vibonese battuta al “Razza”: la Nissa passa di misura

Pomeriggio amaro per la Vibonese, che cade in casa contro una Nissa cinica e ben organizzata, capace di imporsi per 0-1 al termine di una gara giocata con grande personalità. I siciliani hanno saputo interpretare al meglio i diversi momenti del match, colpendo nel momento chiave e difendendo con ordine fino al triplice fischio.

L’avvio è vivace, con la Vibonese che prova a farsi vedere dalle parti di Castelnuovo senza però riuscire a sfondare. La Nissa, però, non resta a guardare e risponde con decisione. Il gol che decide l’incontro arriva nel finale di primo tempo: Sarao lavora un pallone prezioso e serve De Felice che, a tu per tu con il portiere, mantiene la freddezza e firma lo 0-1, gelando il pubblico di casa.

Nella ripresa la Vibonese alza il baricentro e prova a rimettere in equilibrio la gara, ma la Nissa si conferma attenta e reattiva. I rossoblù vanno vicini al pari con Caiazza e Palermo, ma nonostante il forcing finale, il risultato non cambia. Una nuova sconfitta che lascia rammarico per la Vibonese, punita da un episodio e incapace di concretizzare le occasioni create. (redazione@corrierecal.it)

