Il Papa: «Prego per le popolazioni del Sud colpite dal maltempo»

un segno di vicinanza

ROMA “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna” e “dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali”. Lo ha detto il Papa all’Angelus. (Ansa)

