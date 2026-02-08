Skip to main content

Il Papa: «Prego per le popolazioni del Sud colpite dal maltempo»

Il Pontefice all’Angelus fa un riferimento specifico a Niscemi: le comunità restino unite e solidali

Pubblicato il: 08/02/2026 – 13:34
ROMA “Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna” e “dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali”. Lo ha detto il Papa all’Angelus. (Ansa)

