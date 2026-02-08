Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:15
il mistero

Scalea, il mare restituisce un cadavere in stato di avanzata decomposizione

La presenza dei resti umani segnalata da una coppia d passanti. Al via gli accertamenti dei carabinieri

Pubblicato il: 08/02/2026 – 15:15
SCALEA Un cadavere in stato di avanzata decomposizione è stato ritrovato sulla spiaggia di Scalea. Secondo quanto si è appreso, ad accorgersi della presenza dei resti umani, che sarebbero stati trascinati sulla battigia dalle correnti marine o anche dalle mareggiate di questi giorni, una coppia di passanti. Immediatamente allertati i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato i primi accertamenti per risalire all’identità e alla provenienza del cadavere. Le prime valutazioni farebbero pensare al corpo di una donna ma si tratta di ipotesi che dovranno essere confermate dagli accertamenti scientifici e tecnici che saranno effettuati nelle prossime ore. (redazione@corrierecal.it)

