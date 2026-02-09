Campionati regionali master di nuoto, a Cosenza una domenica di sport e divertimento

piscina comunale di Campagnano

COSENZA Una domenica da record: titoli regionali e pioggia di medaglie per gli Anzianotti. Domenica 8 febbraio, nella piscina comunale di Campagnano a Cosenza, si sono svolti i Campionati Regionali Master validi per l’assegnazione dei titoli regionali.

Gli Anzianotti si sono presentati con 38 atleti, guidati dai tecnici Domenico Salerno e Antonello Napolitano, espressione di una società sempre più solida e organizzata.

Una prestazione da applausi: 56.126,57 i punti totalizzati dalla squadra; 66 medaglie totali 35 ori, 21 argenti e 10 bronzi. Ben 27 atleti si sono laureati campioni regionali, a cui si aggiungono 8 staffette campioni regionali.

Record, conferme ed esordi

A far parlare di sé sempre Enzo Foglia con due record sui 200 Rana 3:30.13 e sui 50 Farfalla 40.49; anche le staffette hanno registrato tre record regionali: 4×50 Mista Stile Libero Categoria 200/239 Record Regionale con 2.52.63, composta da Claudia Tocci, Renata Pinheiro Bergamo, Aldo Trecroci, Rosario Caccuri Baffa; 4×50 Stile Libero Categoria 120/159 record regionale con 2.11.60, composta da Daniela Trotta, Giovanni Mazzuca, Martina Gallo, Salvatore Puntillo; 4×50 Mista Maschile Categoria 200/239 record regionale con 2.14.20, composta da Giovanni Mazzuca, Pierluigi De Benedittis, Alessandro Deni, Enzo Foglia.

Nella Top Ten come punteggio troviamo Vincenzo Foglia, Giovanni Mazzuca, Alessandro Deni, Giovanni De Maria, Pierluigi De Benedittis, Daniela Trotta, Daniele Pupo, Domenico Salerno, Nicola Bosa e Francesco Verre.

Da segnalare anche due esordi tra gli Anzianotti: Marco Curcio e Mariel Cetera che sale subito sul podio alla sua prima gara, conquistando un bellissimo bronzo nei 50 rana.

Nuovi innesti che si aggiungono ai gruppi di mister Napolitano e mister Salerno, capaci di costruire una squadra compatta, con tanta voglia di crescere e mettersi alla prova. Da sottolineare la prima medaglia in un campionato regionale per Nausicaa Tucci, Fabiola Perri, Tilde De Benedittis e Marta Covelli.

La giornata, come da tradizione, si è chiusa davanti a una birra all’Easy Rider: sorrisi, bilanci e i prossimi obiettivi già ben chiari in testa… con un pensiero fisso per tutti, il “VII Trofeo Isola di Cirella” e la nascita di “Anzianotti Triathlon”.

Perché «una squadra di atleti può vincere una competizione. Una squadra di amici… le ha già vinte tutte».