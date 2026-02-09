Elezioni provinciali Catanzaro, si vota sabato 28 marzo

la consultazione

CATANZARO Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro Amedeo Mormile, sentita la Conferenza dei Capigruppo che si è pronunciata favorevolmente all’unanimità, ha decretato di convocare i Comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Catanzaro per sabato 28 marzo 2026, con le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 22 del medesimo giorno nel seggio elettorale che sarà costituito presso la sede della Provincia: Sala Consiliare. “Si avvia, così, un fondamentale passaggio istituzionale per la vita democratica dell’Ente e per le 80 Municipalità della nostra Provincia che, nonostante la vigenza della Legge 56/2014 (riforma Del Rio), mantiene l’obiettivo di operare con senso di responsabilità e spirito di servizio verso i territori” si legge in una nota dell’amministrazione provinciale catanzarese.

“Inoltre, con la contestuale indicazione dell’Ufficio Elettorale Provinciale interno all’Ente si vuole garantire il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme ed assicurando trasparenza e partecipazione degli amministratori locali chiamati ad esercitare il diritto di voto. Naturalmente, qualora fosse, saremo pronti a gestire eventuali interventi normativi di adeguamento dei termini elettorali nell’interesse ed a garanzia della continuità amministrativa”.

Nel mese di marzo, e precisamente domenica 8, si andrà al voto anche per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza e per l’elezione del nuovo presidente.