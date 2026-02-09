Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

le frasi in un video

«Insulti razzisti dal dirigente avversario». La denuncia di una società di basket reggina

L’episodio segnalato sui social dalla Asd Dierre Basketball Reggio Calabria sarebbe avvenuto a Gela. La solidarietà della Federazione italiana pallacanestro

Pubblicato il: 09/02/2026 – 22:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Insulti razzisti dal dirigente avversario». La denuncia di una società di basket reggina

REGGIO CALABRIA La Asd Dierre Basketball Reggio Calabria, squadra che milita nel campionato di Serie C Unica, ha denunciato sulla propria pagina Facebook, che un proprio giocatore, Elias Donati, ha subito insulti razzisti da un dirigente della squadra avversaria in occasione della trasferta a Gela di domenica scorsa. “Non è nostro costume additare – scrive la società – ma questa volta non possiamo stare zitti. E neanche l’avversario dovrebbe farlo. In un periodo in cui lo sport si veste spesso dei colori della solidarietà e dell’inclusione, con iniziative lodevoli che abbracciamo e sosteniamo, dall’accoglienza dei ragazzi di Niscemi (bellissima) alla celebrazione di giornate come quella contro il razzismo o dei calzini spaiati, ci si aspetterebbe che certi confini siano invalicabili. Purtroppo i fatti di domenica scorsa ci costringono a una riflessione amara e a una richiesta precisa: le belle iniziative non bastano. Un video, dalla qualità ottima e inconfutabile, ha documentato per intero la vergogna: insulti razzisti, chiari e ripetuti”.
“Ora, però – prosegue la società – aspettiamo scuse pubbliche, chiare e inequivocabili, da parte della società Gela Basket, che deve prendere le distanze in modo netto da quanto compiuto da un suo dirigente di così alto livello; aspettiamo provvedimenti seri e immediati dalla stessa società verso il proprio collaboratore; aspettiamo, infine, che il giudice sportivo competente emani provvedimenti reali e esemplari“.
Sull’episodio è intervenuta anche la Fip Calabria che, in una nota, esprime “ferma e totale condanna per il grave episodio di razzismo verificatosi. La Fip Calabria esprime piena e convinta solidarietà all’atleta Donati, vittima di un comportamento che nulla ha a che vedere con lo sport e che lede in modo intollerabile la dignità della persona”. “Il basket non può e non deve tollerare episodi di inciviltà e razzismo – dichiara il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace -. Il rispetto dell’avversario, delle persone e delle regole è un valore fondante e non negoziabile. Chi tradisce questi principi si pone fuori dal perimetro educativo e culturale del nostro movimento”. (Ansa)

Argomenti
Asd Dierre Basketball Reggio Calabria
Elias Donati
Fip Calabria
Gela contro Asd Dierre Basketball Reggio Calabria
insulti razzisti cestista Elias Donati
Insulti razzisti dal dirigente avversario
Paolo Surace
razzismo nel basket
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x