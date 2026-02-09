Luongo al “Marulla” per Cosenza-Siracusa. Di Mario arbitrerà Casertana-Crotone. Stop per D’Orazio e Novella
I direttori di gara del turno infrasettimanale del campionato di serie C, girone C e le decisioni del giudice sportivo
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C, (turno infrasettimanale) in programma domani 10 febbraio. Atalanta U23-Potenza: Maresca di Napoli; Casertana-Crotone: Di Mario di Ciampino; Catania- Audace Cerignola: Di Loreto di Terni; Cavese-Monopoli: Maccorin di Pordenone; Cosenza-Siracusa: Luongo di Frattamaggiore; Foggia-Picerno: Aloise di Voghera; Salernitana-Casarano: Gianquinto di Parma; Sorrento-Giugliano: Drigo di Portogruaro; Team Altamura-Latina: Bortolussi di Nichelino; Trapani-Benevento: Cerbasi di Arezzo.
Giudice sportivo
Per quanto riguarda le calabresi di C, il Giudice sportivo ha fermato per un turno Novella del Crotone e D’Orazio del Cosenza.
