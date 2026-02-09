Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:16
designazioni e provvedimenti

Luongo al “Marulla” per Cosenza-Siracusa. Di Mario arbitrerà Casertana-Crotone. Stop per D’Orazio e Novella

I direttori di gara del turno infrasettimanale del campionato di serie C, girone C e le decisioni del giudice sportivo

Pubblicato il: 09/02/2026 – 13:16
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di ritorno del campionato di serie C, girone C, (turno infrasettimanale) in programma domani 10 febbraio. Atalanta U23-Potenza: Maresca di Napoli; Casertana-Crotone: Di Mario di Ciampino; Catania- Audace Cerignola: Di Loreto di Terni; Cavese-Monopoli: Maccorin di Pordenone; Cosenza-Siracusa: Luongo di Frattamaggiore; Foggia-Picerno: Aloise di Voghera; Salernitana-Casarano: Gianquinto di Parma; Sorrento-Giugliano: Drigo di Portogruaro; Team Altamura-Latina: Bortolussi di Nichelino; Trapani-Benevento: Cerbasi di Arezzo.

Giudice sportivo

Per quanto riguarda le calabresi di C, il Giudice sportivo ha fermato per un turno Novella del Crotone e D’Orazio del Cosenza.

Argomenti
arbitri serie c
arbitro casertana-crotone
arbitro cosenza-siracusa
d’orazio cosenza
giudice sportivo serie c
novella crotone
sport
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Sport
