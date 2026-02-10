Catanzaro, sfida al Pescara senza Cisse – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO Neanche il tempo di godersi il successo contro la Reggiana che la Serie B torna subito protagonista. Il Catanzaro di mister Alberto Aquilani scende in campo questa sera alle 20 allo stadio Adriatico di Pescara per il turno infrasettimanale, con l’obiettivo di dare continuità al buon momento e consolidare la propria classifica. La vittoria di sabato ha lasciato segnali molto positivi, soprattutto sul piano del gioco e delle individualità, ma è stata anche accompagnata da una notizia amara: l’infortunio di Cisse. Il centrocampista, appena acquistato dal Milan e rimasto in prestito in giallorosso, ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore. Gli esami effettuati ieri parlano di circa due mesi di stop, una tegola pesante per Aquilani che perde una pedina importante.

Nonostante l’assenza di Cisse – a cui si aggiunge ancora quella di Pittarello – l’ambiente giallorosso resta fiducioso. Il Catanzaro si aggrappa allo stato di forma di uomini chiave come Iemmello, sempre più leader offensivo, e a D’Alessandro e Liberali, decisivi contro la Reggiana con i gol che hanno indirizzato la gara. Proprio Liberali troverà nuovamente spazio dal primo minuto, agendo alle spalle del capitano insieme probabilmente a Nuamah. Aquilani, infatti, non dovrebbe stravolgere l’assetto visto nell’ultimo turno, puntando sulla continuità e su un 3-4-2-1 ormai collaudato. Di fronte ci sarà un Pescara organizzato e aggressivo, schierato da Gorgone con il 3-4-3 e pronto a sfruttare il fattore campo. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Desplanches; Gravillon, Capellini, Bettella; Fanne, Brugman, Valzania, Letizia; Olzer, Russo, Caligara. All.: Gorgone.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani.

Foto Us Catanzaro

