Crotone e Cosenza in campo, destini incrociati nel turno infrasettimanale – PROBABILI FORMAZIONI

C’è appena il tempo di archiviare emozioni contrastanti dell’ultimo weekend che il campionato richiama subito all’ordine le squadre calabresi di serie C. Questa sera, infatti, Crotone e Cosenza tornano in campo alle 20.30 per il turno infrasettimanale, entrambe con obiettivi e stati d’animo molto diversi.

Il Crotone arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo. Il successo ottenuto in extremis contro l’Atalanta Under 23 ha consegnato ai rossoblù la quarta vittoria consecutiva, certificando un momento di forma davvero brillante. La squadra di Longo sarà impegnata sul campo della Casertana in una sfida dal peso specifico elevato: i campani occupano infatti il quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio proprio sul Crotone, che sabato scorso ha agganciato il Cosenza al quinto posto. Una gara che vale molto più dei semplici tre punti, anche in ottica di alta classifica. Longo dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti: non sarà della partita lo squalificato Novella, oltre agli infortunati Andreoni e Marazzotti.

Scenario decisamente più complicato in casa Cosenza. I rossoblù stanno attraversando una fase delicata, come dimostrano i numeri del girone di ritorno: appena quattro punti raccolti in sei gare, con ben quattro sconfitte. L’ultima, arrivata sabato scorso sul campo del Giugliano, fanalino di coda, ha lasciato strascichi pesanti. Questa sera al “Marulla” arriva il Siracusa in una partita in cui sbagliare non è consentito. Anche qui l’infermeria e il giudice sportivo condizionano le scelte: saranno assenti lo squalificato D’Orazio, e gli infortunati Ferrara e Perlingieri, quest’ultimo appena arrivato in rossoblù e già out a causa di un problema fisico accusato nelle ultime ore. A fare da cornice, ancora una volta, uno stadio deserto con la protesta della tifoseria contro la società. Sul fronte extra-campo, è fissato per venerdì 13 febbraio un incontro in Comune tra il sindaco Franz Caruso e una delegazione di tifosi delle due curve. Alla riunione, alla quale è stata invitata anche la stampa sportiva, si tornerà a discutere del futuro del Cosenza calcio, alla luce di una situazione societaria definita ormai insostenibile e di risultati sportivi che stanno deludendo non solo i supporter, ma l’intera città. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Liotti; Oukhadda, Proia, Saco, Girelli, Llano; Casarotto, Bentivegna. All.: Coppitelli.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Maggio. All.: Longo.

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano, Langella, Palmieri, Cannavò; Achour, Beretta. All.: Buscè.

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Bonacchi, Pacciardi, Iob; Gudelevicius, Candiano; Di Paolo, Di Gesù, Contini; Arditi. All.: Turati.

