Il Catanzaro espugna l’Adriatico: Iemmello e Alesi stendono il Pescara

La sfida dei giallorossi

PESCARA All’Adriatico facile successo del Catanzaro contro un Pescara sempre più in crisi. Dopo i primi minuti di studio i calabresi prendono il comando delle operazioni e sfiorano ripetutamente il vantaggio. Iemmello non inquadra la porta al 12′ e al 13′, al 18′ l’ex biancazzurro Di Francesco, pescarese doc, si fa ipnotizzare da un superlativo Desplanches che poco più tardi di ripete nuovamente su Iemmello. Al 22′ si sveglia il Delfino che nella stessa azione va vicino al gol con Faraoni e Gravillon, entrambi murati dalla difesa giallorossa. Alla mezz’ora l’equilibrio di spezza, bella trama degli ospiti con Liberali che serva Iemmello, stavolta il bomber non si lascia pregare e supera Desplanches portando avanti il Catanzaro. Al 37′ la reazione dei padroni di casa con Faraoni che sugli sviluppi di un corner impegna severamente Pigliacelli. Poco prima dell’intervallo Di Francesco trafigge Desplanches con un bel tiro a giro, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso attaccante.Nella ripresa il Pescara accenna una reazione, al 6′ Olzer di testa non inquadra il bersaglio, poi Brugman su punizione colpisce il palo esterno e Gravillon di sinistro da fuori area sfiora il pareggio. Al 79′, quando Gorgone sta per inserire Insigne, Capellini e Gravillon combinano un pasticcio in difesa, ne approfitta Alesi che realizza il gol del 2-0. Si riprende con Insigne in campo al posto di Letizia, ma il raddoppio dei calabresi è una mazzata che stordisce definitivamente i biancazzurri. Pescara sempre più solo in fondo alla classifica, la posizione di Gorgone è a rischio, mentre il Catanzaro (al secondo successo di fila) torna a vincere in trasferta dopo due mesi e sale al quinto posto.

Il tabellino

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches 6.5; Gravillon 5.5, Capellini 5, Corbo 5.5 (13′ st Meazzi 6); Faraoni 6 (25′ st Berardi 6), Valzania 5 (35′ st Insigne sv), Brugman 5.5 (25′ st Acampora 5), Letizia 5; Caligara 5, Lamine Fanne 5 (13′ st Di Nardo 5); Olzer 5. In panchina: Profeta, Saio, Brandes, Insigne, Altare, Russo, Cagnano, Oliveri. Allenatore: Gorgone 5.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Frosinini 6 (1′ st Brighenti 6), Antonini 6.5, Cassandro 6; Favasuli 6, Pontisso 6.5, Petriccione 6.5, Di Francesco 6.5 (23′ st D’Alessandro 6); Liberali 7 (29′ st Pompetti sv), Nuamah 6 (1′ st Alesi 7); Iemmello 7 (39′ st Koffi sv). In panchina: Marietta Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Rispoli, Buglio. Allenatore: Aquilani 6,5.

ARBITRO: Galipò di Firenze 6.

RETI: 30′ pt Iemmello, 34′ st Alesi.

NOTE: spettatori 6.972 per un incasso di 65.592 euro. Ammoniti: Nuamah, Lamine Fanne, Frosinini, Antonini, Corbo, Capellin. Angoli: 5-2 per il Pescara. Recupero: 4′; 5′.

