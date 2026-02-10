Spaccio a Messina e rifornimenti dalla Calabria: eseguiti altri 8 arresti

l’operazione

REGGIO CALABRIA La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Messina su richiesta della Dda, nei confronti di otto persone indagate, a vario titolo, per spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Il provvedimento fa seguito agli interrogatori del 4 febbraio scorso e dispone il carcere per quattro indagati, gli arresti domiciliari per altri due e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i restanti due. L’ordinanza si inserisce nel contesto di una articolata attività investigativa, coordinata dalla Dda di Messina e svolta dalla Squadra mobile che aveva già condotto, lo scorso 27 gennaio, all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 15 indagati accusati di fare parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante in città e provincia. Dalle indagini è emersa, anche, l’esistenza di una rete di distribuzione articolata, con contatti con fornitori operanti in Calabria e in Sicilia orientale, e il coinvolgimento di soggetti di rilievo della criminalità organizzata messinese, anche appartenenti allo storico clan del rione Cep. L’esecuzione delle misure cautelari sono state svolte dalla squadra mobile con il supporto della polizia di Catania e Reggio Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato