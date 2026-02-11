Allerta arancione su Reggio Calabria: scuole chiuse e stop ai mercati

Maltempo

REGGIO CALABRIA A seguito del messaggio di allertamento unificato di livello arancione per criticità idrogeologica-idraulica e temporali previsto per l’intera giornata di giovedì 12 febbraio 2026, il sindaco Domenico Battaglia ha adottato apposite Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità. Con Ordinanza Sindacale n. 23 dell’11/02/2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile fino a cessata emergenza. Con Ordinanza Sindacale n. 24 dell’11/02/2026 è stata disposta, per la giornata del 12 febbraio 2026, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti sul territorio comunale; prima della ripresa delle attività didattiche saranno effettuate verifiche tecniche sugli edifici scolastici al fine di accertare l’eventuale sussistenza di danni e valutare, se necessario, ulteriori provvedimenti. Con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente dell’11/02/2026, adottata anche su proposta del Settore Attività Produttive, è stata inoltre disposta la sospensione, con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 di giovedì 12 febbraio 2026, comunque sino a cessata emergenza, di tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica, di tutte le attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del Comune di Reggio Calabria nelle località Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti e Botteghelle; nonché di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso chioschi e gazebo. Agli esercenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è raccomandato – con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 di giovedì 12 febbraio 2026 – e comunque sino a cessata emergenza nel caso si prolunghino le attuali condizioni meteorologiche – di provvedere alla messa in sicurezza degli arredi prospicienti le proprie attività commerciali: quali tavoli, sedie e suppellettili vari; per evitare che possano arrecare danno all’incolumità di cose e persone.

Con ulteriore Ordinanza Sindacale contingibile e urgente dell’11/02/2026, recante misure a tutela della pubblica incolumità per rischio caduta alberi o porzioni di alberi a causa del forte vento, è stato disposto -con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 24:00 del 12 febbraio 2026 salvo proroghe – il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di utilizzo di piste ciclabili e percorsi pedonali alberati; il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberature; l’obbligo di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni all’esterno. Restano inoltre chiusi per la giornata del 12 febbraio 2026 i Cimiteri comunali, come disposto con provvedimento del Settore 13 Manutenzione; è stata altresì disposta la chiusura temporanea, fino a cessata emergenza, dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli: Villa Comunale “Umberto I”, Parco “Federica Cacozza” ed il Parco delle Vittorie. Le prescrizioni contenute nelle Ordinanze sono immediatamente efficaci. Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione Civile comunale e la Polizia Locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per segnalazioni o emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico 112. L’Amministrazione comunale richiama la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni adottate. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato