Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

Maltempo

Allerta arancione su Reggio Calabria: scuole chiuse e stop ai mercati

Il sindaco Domenico Battaglia ha adottato apposite Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità

Pubblicato il: 11/02/2026 – 20:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Allerta arancione su Reggio Calabria: scuole chiuse e stop ai mercati

REGGIO CALABRIA A seguito del messaggio di allertamento unificato di livello arancione per criticità idrogeologica-idraulica e temporali previsto per l’intera giornata di giovedì 12 febbraio 2026, il sindaco Domenico Battaglia ha adottato apposite Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità. Con Ordinanza Sindacale n. 23 dell’11/02/2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile fino a cessata emergenza. Con Ordinanza Sindacale n. 24 dell’11/02/2026 è stata disposta, per la giornata del 12 febbraio 2026, la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti sul territorio comunale; prima della ripresa delle attività didattiche saranno effettuate verifiche tecniche sugli edifici scolastici al fine di accertare l’eventuale sussistenza di danni e valutare, se necessario, ulteriori provvedimenti. Con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente dell’11/02/2026, adottata anche su proposta del Settore Attività Produttive, è stata inoltre disposta la sospensione, con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 di giovedì 12 febbraio 2026, comunque sino a cessata emergenza, di tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica, di tutte le attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del Comune di Reggio Calabria nelle località Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti e Botteghelle; nonché di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande presso chioschi e gazebo. Agli esercenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è raccomandato – con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 di giovedì 12 febbraio 2026 – e comunque sino a cessata emergenza nel caso si prolunghino le attuali condizioni meteorologiche – di provvedere alla messa in sicurezza degli arredi prospicienti le proprie attività commerciali: quali tavoli, sedie e suppellettili vari; per evitare che possano arrecare danno all’incolumità di cose e persone.  
Con ulteriore Ordinanza Sindacale contingibile e urgente dell’11/02/2026, recante misure a tutela della pubblica incolumità per rischio caduta alberi o porzioni di alberi a causa del forte vento, è stato disposto -con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 24:00 del 12 febbraio 2026 salvo proroghe – il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di utilizzo di piste ciclabili e percorsi pedonali alberati; il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberature; l’obbligo di assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni all’esterno. Restano inoltre chiusi per la giornata del 12 febbraio 2026 i Cimiteri comunali, come disposto con provvedimento del Settore 13 Manutenzione; è stata altresì disposta la chiusura temporanea, fino a cessata emergenza, dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli: Villa Comunale “Umberto I”, Parco “Federica Cacozza” ed il Parco delle Vittorie. Le prescrizioni contenute nelle Ordinanze sono immediatamente efficaci. Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione Civile comunale e la Polizia Locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per segnalazioni o emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero unico 112. L’Amministrazione comunale richiama la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni adottate. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Allerta arancione su Reggio Calabria
maltempo reggio calabria
ordinanza sindaco di Reggio calabria
Rilevanti
scuole chiuse a Reggio Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x