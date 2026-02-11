Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:43
la scelta

Comune di Tropea, l’ex senatore Nicola Morra si candida

L’ex presidente Antimafia ha accettato di candidarsi nella lista civica guidata da Antonio Piserà

Pubblicato il: 11/02/2026 – 21:43
L’ex senatore del M5S Nicola Morra, già presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, ha accettato di candidarsi nella lista civica guidata dal candidato a sindaco di Tropea (VV), Antonio Piserà, consigliere di minoranza, e di assumere, in caso di vittoria, il ruolo di assessore alla Legalità, Trasparenza ed Integrità dell’ente. Il Comune di Tropea è stato commissariato per infiltrazioni mafiose nell’aprile 2024. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha confermato il commissariamento. “La sua scelta – si legge in una nota di Piserà – è il frutto di una responsabilità civica che esclude il calcolo politico, la convenienza opportunista. E’ la decisione consapevole di mettere esperienza, competenza e spirito di sacrificio al servizio di quella parte della comunità di Tropea che chiede correttezza amministrativa, credibilità democratica e trasparenza nel metodo”.

