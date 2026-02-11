Comune di Tropea, l’ex senatore Nicola Morra si candida
L’ex presidente Antimafia ha accettato di candidarsi nella lista civica guidata da Antonio Piserà
L’ex senatore del M5S Nicola Morra, già presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, ha accettato di candidarsi nella lista civica guidata dal candidato a sindaco di Tropea (VV), Antonio Piserà, consigliere di minoranza, e di assumere, in caso di vittoria, il ruolo di assessore alla Legalità, Trasparenza ed Integrità dell’ente. Il Comune di Tropea è stato commissariato per infiltrazioni mafiose nell’aprile 2024. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha confermato il commissariamento. “La sua scelta – si legge in una nota di Piserà – è il frutto di una responsabilità civica che esclude il calcolo politico, la convenienza opportunista. E’ la decisione consapevole di mettere esperienza, competenza e spirito di sacrificio al servizio di quella parte della comunità di Tropea che chiede correttezza amministrativa, credibilità democratica e trasparenza nel metodo”.