Istruzione, l’assessore Micheli incontra il ministro Valditara: «Dialogo costante tra Governo e Regione»

la riunione

Si è svolto oggi, nella sede del Ministero a Roma, un incontro istituzionale tra l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «Un confronto cordiale e operativo – riferisce l’assessore Micheli – che ha confermato la stima reciproca e i solidi rapporti di collaborazione costruttiva tra il Ministero e la Regione Calabria. Nel corso della riunione sono stati, infatti, affrontati alcuni temi strategici per il futuro del sistema integrato di educazione ed istruzione calabrese e nazionale». Particolare attenzione è stata dedicata al Piano nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta dei servizi per l’infanzia, ampliare la copertura territoriale e garantire pari opportunità educative sin dai primi anni di vita, soprattutto nelle aree interne e nei contesti più fragili.

Scuole innovative e all’avanguardia

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla riforma del percorso “4+2”, che punta a rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica e professionale e mondo del lavoro, favorendo una formazione più moderna, specializzata e aderente alle esigenze del tessuto produttivo. «Il Ministro Valditara – prosegue l’assessore della Giunta Occhiuto – ha espresso apprezzamento per il lavoro che la Regione Calabria sta portando avanti nell’attuazione del modello, sottolineando l’impegno profuso nel coinvolgimento delle scuole, delle imprese e degli Its Academy. Positivo anche il confronto su Agenda Sud, il piano di interventi mirato a ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica. Il ministro ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Calabria nell’utilizzo efficace delle risorse e nella messa in campo di azioni concrete per migliorare i livelli di apprendimento e rafforzare le competenze di base degli studenti. Nel ribadire la piena disponibilità del Ministero a sostenere il percorso di crescita del sistema scolastico calabrese, il ministro Valditara ha confermato la propria attenzione verso una Regione che sta dimostrando determinazione e visione strategica nel voler crescere, investendo sull’istruzione come leva fondamentale di sviluppo sociale ed economico». Al termine, l’assessore Micheli ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando come il dialogo costante con il Governo rappresenti un elemento essenziale per garantire qualità, innovazione e inclusione nel sistema educativo regionale: «la Regione Calabria proseguirà nel percorso di riforma e potenziamento dell’offerta formativa, con l’obiettivo di costruire una scuola sempre più moderna, equa e capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro».

