Maltempo nel Vibonese, albero cade su un’auto: un ferito a Serra San Bruno

L’episodio

Un uomo è rimasto ferito dopo che un albero, sradicato dal vento, si è abbattuto sulla sua autovettura lungo la Nsa 572 “Monte Cucco e Monte Pecoraro”, al km 41,200, in direzione della SS 18. L’episodio si è verificato nel territorio di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, a causa del violento peggioramento delle condizioni meteo che sta interessando l’area tirrenica calabrese. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza il tratto stradale. La circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato. Intanto, su tutta la fascia tirrenica della Calabria è stata diramata un’allerta meteo per la giornata di domani, con previsione di ulteriori piogge e raffiche di vento. (redazione@corrierecal.it)

