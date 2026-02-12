Skip to main content

Cosenza calcio, allenamento forzato ad Aprigliano dopo lo sfogo di Buscè

Sanvitino impraticabile, squadra costretta a lasciare la città per allenarsi. Intanto il giudice sportivo ferma Dametto

Pubblicato il: 12/02/2026 – 12:11
COSENZA Più che una soluzione, una necessità. Dopo il durissimo sfogo di Antonio Buscè nel post gara di Cosenza-Siracusa, in cui il tecnico aveva denunciato l’impossibilità per la squadra di allenarsi da circa venti giorni a causa dell’impraticabilità del Sanvitino, il Cosenza è stato costretto a spostarsi fuori città per proseguire la preparazione.
Nella giornata di oggi i rossoblù si sono allenati ad Aprigliano. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota diffusa sui social: «I nostri Lupi, oggi, ad Aprigliano su un campo sintetico di nuova generazione. Ringraziamo il sindaco Alessandro Porco, la sua amministrazione e tutta la comunità per la disponibilità e l’ospitalità». Una scelta obbligata, alla luce delle difficoltà logistiche che Buscè aveva evidenziato con parole molto chiare: «Noi domani avremo un problema enorme, sinceramente facciamo fatica ad andare da altre parti». Alla fine, però, “da un’altra parte” il Cosenza è andato davvero. La situazione resta delicata sotto il profilo organizzativo, con la squadra che continua a fare i conti con l’assenza di un impianto adeguato in città per preparare le gare ufficiali.Intanto si guarda al prossimo impegno di campionato. Sabato 14 febbraio alle 14.30, al “San Vito-Marulla”, arriverà l’Audace Cerignola. Per la sfida il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore Dametto. Tornerà invece a disposizione capitan D’Orazio, che ha scontato la squalifica.Sul fronte infermeria, Ferrara si è riaggregato al gruppo dopo l’infortunio rimediato a Salerno e potrebbe essere convocabile per sabato. Da valutare invece le condizioni di Perlingieri: si sospetta una distrazione di primo grado e il calciatore sarà sottoposto oggi agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio. (redazione@corrierecal.it)

