Cosenza calcio, allenamento forzato ad Aprigliano dopo lo sfogo di Buscè

il “trasloco”

COSENZA Più che una soluzione, una necessità. Dopo il durissimo sfogo di Antonio Buscè nel post gara di Cosenza-Siracusa, in cui il tecnico aveva denunciato l’impossibilità per la squadra di allenarsi da circa venti giorni a causa dell’impraticabilità del Sanvitino, il Cosenza è stato costretto a spostarsi fuori città per proseguire la preparazione.

Nella giornata di oggi i rossoblù si sono allenati ad Aprigliano. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota diffusa sui social: «I nostri Lupi, oggi, ad Aprigliano su un campo sintetico di nuova generazione. Ringraziamo il sindaco Alessandro Porco, la sua amministrazione e tutta la comunità per la disponibilità e l’ospitalità». Una scelta obbligata, alla luce delle difficoltà logistiche che Buscè aveva evidenziato con parole molto chiare: «Noi domani avremo un problema enorme, sinceramente facciamo fatica ad andare da altre parti». Alla fine, però, “da un’altra parte” il Cosenza è andato davvero. La situazione resta delicata sotto il profilo organizzativo, con la squadra che continua a fare i conti con l’assenza di un impianto adeguato in città per preparare le gare ufficiali.Intanto si guarda al prossimo impegno di campionato. Sabato 14 febbraio alle 14.30, al “San Vito-Marulla”, arriverà l’Audace Cerignola. Per la sfida il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore Dametto. Tornerà invece a disposizione capitan D’Orazio, che ha scontato la squalifica.Sul fronte infermeria, Ferrara si è riaggregato al gruppo dopo l’infortunio rimediato a Salerno e potrebbe essere convocabile per sabato. Da valutare invece le condizioni di Perlingieri: si sospetta una distrazione di primo grado e il calciatore sarà sottoposto oggi agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio. (redazione@corrierecal.it)

