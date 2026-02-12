Gerace, la Porta del Sole che illumina la Bit di Milano

Luminous Destinations

GERACE Il turismo in Italia sta cambiando: cresce la necessità di ripensare le rotte del viaggio, puntando su luoghi capaci di accogliere senza essere travolti dai flussi. È da questa visione che nasce Luminous Destinations, l’iniziativa di Visit Italy, portale di per la promozione e valorizzazione del turismo in Italia, che, a partire dal 2026, risponde all’overtourism selezionando ogni anno dieci destinazioni italiane rappresentative di un modello di turismo più consapevole, autentico e sostenibile. Tra le destinazioni individuate per il 2026 figura anche Gerace, scelto per la capacità di valorizzare territorio, comunità e paesaggio fuori dai circuiti congestionati. A Bit, la Fiera Internazionale del Turismo, Gerace conquista i visitatori, una porta d’accesso alle meraviglie dell’Aspromonte. «Siamo stati fortunati a ereditare un patrimonio storico, culturale, anche enogastronomico importante che va custodito ma anche innovato e reso più fruibile ai tanti visitatori che vogliamo portare a Gerace», racconta al Corriere della Calabria il sindaco di Gerace Rudi Lizzi. «Stiamo investendo nell’offerta culturale, nel turismo religioso e in quello soprattutto esperienziale. Se prima si parlava di destinazione, adesso la cosa più importante è l’esperienza, cosa trova un turista quando arriva in luogo. E allora nasce da qui l’idea di un safari in Aspromonte o il laboratorio che consente di partecipare alla preparazione del sapone. Ed ancora mostriamo il processo di tessitura».

La sinergia con gli altri comuni

Gerace è un borgo aperto. «Per ottenere risultati diversi si devono realizzare cose diverse, ecco questo è quello che stiamo facendo. In questo caso, alla Bit Milano siamo presenti non solo per promuovere Gerace con la Porta del Sole, ma per promuovere un altro bellissimo progetto che stiamo realizzando e si chiama “CIS, “Svelare Bellezza“». Ci spieghi meglio. «Cinque comuni: Gerace, Locri, Siderno, Antonimina e Portigliola sono insieme per presentare le bellezze di un territorio unico. Credo fortemente che Gerace abbia bisogno del mare, quindi dei comuni costieri come credo fortemente che i comuni costieri abbiano bisogno dei borghi come il nostro. Solo lavorando in sinergia riusciamo a rendere accessibili le mete turistiche ai tantissimi visitatori che puntualmente raggiungono il territorio Metropolitano». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato