Giovani Ance, Irto eletto coordinatore nazionale per il Mezzogiorno

la designazione

CATANZARO Nel corso dell’assemblea nazionale di ieri, a Roma, Nicola Irto, presidente dei Giovani Ance Calabria, è stato eletto Coordinatore nazionale dei Giovani Ance per il Mezzogiorno. Un incarico di rilevanza strategica che premia il percorso di impegno, competenza e visione portato avanti da Irto all’interno del sistema associativo e che rafforza il ruolo della Calabria nei processi decisionali nazionali del comparto delle costruzioni. «Il Mezzogiorno rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese – ha dichiarato Nicola Irto –. Investire nel Sud significa creare infrastrutture moderne, attrarre investimenti, generare occupazione qualificata e valorizzare le competenze imprenditoriali presenti sui territori. Il mio impegno sarà quello di lavorare affinché i Giovani Ance del Mezzogiorno siano protagonisti di una stagione di crescita fondata su innovazione, sostenibilità e qualità progettuale». Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna: «L’elezione di Nicola Irto rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni e un segnale di fiducia verso una nuova generazione di imprenditori capaci di guidare il cambiamento. Siamo certi che saprà interpretare al meglio questo ruolo strategico per il Sud, contribuendo a rafforzare la presenza e la voce delle imprese meridionali all’interno del sistema Ance». Ance Calabria, quindi, rivolge a Nicola Irto i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che questo nuovo incarico potrà tradursi in un’opportunità concreta per valorizzare le istanze del Mezzogiorno e per sostenere la crescita e la competitività dell’intero settore delle costruzioni.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato