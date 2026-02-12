Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La replica

Gratteri: «I miei interventi non vanno letti in modo parcellizzato»

Dopo le polemiche per l’intervista al Corriere della Calabria, il Procuratore sarà stasera alle 21.15 su La7

Pubblicato il: 12/02/2026 – 18:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Gratteri: «I miei interventi non vanno letti in modo parcellizzato»

Il Procuratore Nicola Gratteri sarà ospite questa sera, alle 21.15 su La7, della trasmissione “Piazza Pulita”, condotta da Corrado Formigli. Nel corso della puntata interverrà alla luce del dibattito seguito all’intervista rilasciata al Corriere della Calabria, tornando sui temi della riforma della giustizia e del referendum. Intanto, in un’intervista al Corriere della Sera, Gratteri ha precisato: «I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. Ho detto che a mio parere voteranno Sì certamente le persone a cui questo sistema conviene, quindi tutti i centri di potere che non vogliono essere controllati dalla magistratura. Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti a centri di potere».

LEGGI ANCHE: Gratteri: «Ci metto la faccia. Il silenzio è complicità» – VIDEO

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Gratteri
gratteri la7
In evidenza
intervento Gratteri
intervista Gratteri Corriere della Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x