Gratteri: «I miei interventi non vanno letti in modo parcellizzato»

La replica

Il Procuratore Nicola Gratteri sarà ospite questa sera, alle 21.15 su La7, della trasmissione “Piazza Pulita”, condotta da Corrado Formigli. Nel corso della puntata interverrà alla luce del dibattito seguito all’intervista rilasciata al Corriere della Calabria, tornando sui temi della riforma della giustizia e del referendum. Intanto, in un’intervista al Corriere della Sera, Gratteri ha precisato: «I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. Ho detto che a mio parere voteranno Sì certamente le persone a cui questo sistema conviene, quindi tutti i centri di potere che non vogliono essere controllati dalla magistratura. Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti a centri di potere».

