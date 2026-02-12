Maltempo, cede il muro a secco di Via Terra a Mendicino. Il sindaco: «Le piogge stanno ferendo il nostro territorio»
Irma Buccarelli: «Non è crollata solo una struttura: ha ceduto un pezzo della nostra storia, un manufatto che resisteva da oltre cent’anni»
«Stiamo vivendo giorni difficili. Le piogge incessanti stanno ferendo il nostro territorio, mettendo a dura prova quella terra che amiamo e che cerchiamo di proteggere ogni giorno». Lo afferma Irma Buccarelli, sindaco di Mendicino, provincia di Cosenza, commentando le foto di uno smottamento che ha causato il cedimento del muro a secco su Via Terra. «Non è crollata solo una struttura: ha ceduto un pezzo della nostra storia, un manufatto che resisteva da oltre cent’anni, custode dei passi e delle fatiche dei nostri nonni. Vedere quel muro cedere dopo un secolo ci dà la misura della violenza di questa ondata di maltempo. Ma non ci siamo fermati un istante. Stamattina con i tecnici dell’ufficio siamo sul campo, con il fango sotto i piedi e la determinazione nel cuore, per mettere in sicurezza l’area. Voglio che sappiate che il Comune c’è, è presente e non arretra di un millimetro. Siamo fiduciosi e determinati – continua il sindaco – nell’attesa dei fondi ministeriali previsti: quelle risorse saranno fondamentali per sanare le ferite che il maltempo ha inflitto al nostro territorio dal 18 gennaio a oggi. Non si tratterà solo di riparare, ma di restituire sicurezza e dignità alle nostre strade e alle nostre case. Voglio ringraziare chi in queste ore non si sta risparmiando: i tecnici, la Protezione Civile, le forze dell’ordine e tutti voi cittadini per la pazienza e lo spirito di solidarietà che state dimostrando. Vi chiedo ancora prudenza. Restiamo uniti, restiamo forti. La nostra terra è fragile, ma la nostra comunità è solida».
