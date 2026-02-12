Maltempo, cede il muro a secco di Via Terra a Mendicino. Il sindaco: «Le piogge stanno ferendo il nostro territorio»

i danni del temporale

​«Stiamo vivendo giorni difficili. Le piogge incessanti stanno ferendo il nostro territorio, mettendo a dura prova quella terra che amiamo e che cerchiamo di proteggere ogni giorno». Lo afferma Irma Buccarelli, sindaco di Mendicino, provincia di Cosenza, commentando le foto di uno smottamento che ha causato il cedimento del muro a secco su Via Terra. «Non è crollata solo una struttura: ha ceduto un pezzo della nostra storia, un manufatto che resisteva da oltre cent’anni, custode dei passi e delle fatiche dei nostri nonni. Vedere quel muro cedere dopo un secolo ci dà la misura della violenza di questa ondata di maltempo. ​Ma non ci siamo fermati un istante. ​Stamattina con i tecnici dell’ufficio siamo sul campo, con il fango sotto i piedi e la determinazione nel cuore, per mettere in sicurezza l’area. Voglio che sappiate che il Comune c’è, è presente e non arretra di un millimetro. ​Siamo fiduciosi e determinati – continua il sindaco – nell’attesa dei fondi ministeriali previsti: quelle risorse saranno fondamentali per sanare le ferite che il maltempo ha inflitto al nostro territorio dal 18 gennaio a oggi. Non si tratterà solo di riparare, ma di restituire sicurezza e dignità alle nostre strade e alle nostre case. ​Voglio ringraziare chi in queste ore non si sta risparmiando: i tecnici, la Protezione Civile, le forze dell’ordine e tutti voi cittadini per la pazienza e lo spirito di solidarietà che state dimostrando. ​Vi chiedo ancora prudenza. Restiamo uniti, restiamo forti. La nostra terra è fragile, ma la nostra comunità è solida».

