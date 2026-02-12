Maltempo in Calabria, modifiche alla circolazione dei treni: interrotta tratta tra Lamezia e Rosarno

allerta meteo

A causa del maltempo e dell’allerta meteo emanata per la giornata di oggi, Trenitalia ha predisposto modifiche alla circolazione ferroviaria in Calabria sulla linea tra Paola e Reggio Calabria. In particolare, hanno subito modifiche due treni Intercity: l’IC551 da Roma Termini a Reggio Calabria Centrale che non si fermerà a Vibo Marina e l’IC795 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Centrale (partito ieri) che salterà le fermate di Vibo Marina, Tropea, Ricadi e Nicotera. Modifiche anche alla circolazione dei treni regionali: linea bloccata tra Lamezia Terme e Rosarno, con diversi treni cancellati in mattinata sulla linea tra Lamezia Terme Centrale e Reggio Calabria. Per i viaggi in direzione Lamezia i treni si fermano a Rosarno.

