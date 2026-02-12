Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:08
allerta meteo

Maltempo in Calabria, modifiche alla circolazione dei treni: interrotta tratta tra Lamezia e Rosarno

Cancellati diversi treni sulla linea tra Reggio Calabria e Lamezia. Modifiche anche per due Intercity di passaggio sulla Costa degli Dei

Pubblicato il: 12/02/2026 – 8:04
Maltempo in Calabria, modifiche alla circolazione dei treni: interrotta tratta tra Lamezia e Rosarno

A causa del maltempo e dell’allerta meteo emanata per la giornata di oggi, Trenitalia ha predisposto modifiche alla circolazione ferroviaria in Calabria sulla linea tra Paola e Reggio Calabria. In particolare, hanno subito modifiche due treni Intercity: l’IC551 da Roma Termini a Reggio Calabria Centrale che non si fermerà a Vibo Marina e l’IC795 da Torino Porta Nuova a Reggio Calabria Centrale (partito ieri) che salterà le fermate di Vibo Marina, Tropea, Ricadi e Nicotera. Modifiche anche alla circolazione dei treni regionali: linea bloccata tra Lamezia Terme e Rosarno, con diversi treni cancellati in mattinata sulla linea tra Lamezia Terme Centrale e Reggio Calabria. Per i viaggi in direzione Lamezia i treni si fermano a Rosarno.

