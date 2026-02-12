Medico aggredito al “San Giovanni di Dio”: la condanna dell’Asp di Crotone

il caso

CROTONE La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone esprime la più ferma condanna per il grave episodio di aggressione verificatosi nei giorni scorsi presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” ai danni del cardiologo dott. Antonio Sulla, mentre era impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni assistenziali. «L’Asp – si legge in una nota – manifesta piena solidarietà e vicinanza al professionista coinvolto e, attraverso di lui, a tutto il personale sanitario e sociosanitario che quotidianamente opera con professionalità e dedizione al servizio della collettività, spesso in condizioni operative complesse. La Direzione Strategica è consapevole delle preoccupazioni espresse in queste ore dagli operatori sanitari e dalle rappresentanze professionali e ribadisce che il tema della sicurezza del personale costituisce una priorità assoluta, su cui l’Azienda è impegnata in costante collaborazione con le autorità competenti e con tutte le istituzioni preposte. Nella giornata di lunedì, il Questore di Crotone, il dott. Renato Panvino, ha incontrato il Direttore Generale dell’Asp Antonio Graziano, il Direttore Medico di Presidio Lucio Cosentino e lo stesso dottore Sulla. Nel corso dell’incontro, il Questore ha espresso sentimenti di solidarietà e vicinanza al medico aggredito, ribadendo con fermezza il rigetto di ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari e confermando la piena disponibilità della Questura a rafforzare sinergie e azioni di prevenzione a tutela della sicurezza nei luoghi di cura».

«A nome della Direzione Strategica e dell’intera Azienda Sanitaria Provinciale — dichiara il Direttore Generale Antonio Graziano — esprimo la più sincera solidarietà e vicinanza al dottor Antonio Sulla, professionista stimato che continua a svolgere il proprio lavoro con senso di responsabilità e grande dedizione. Episodi di violenza come quello verificatosi sono inaccettabili e colpiscono non solo il singolo operatore, ma l’intero sistema sanitario ed il diritto dei cittadini a ricevere cure in un contesto sicuro. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Questore Renato Panvino per la sensibilità istituzionale dimostrata e per l’attenzione concreta riservata alla tutela del personale sanitario e dei nostri presidi ospedalieri».

La Direzione Strategica dell’Asp di Crotone rinnova l’impegno a collaborare con le autorità competenti e con tutte le istituzioni coinvolte per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri, nel rispetto della dignità dei professionisti e dei pazienti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato