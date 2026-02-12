Skip to main content

milano cortina 2026

Sesto oro per l’Italia, arriva il bis di Francesca Lollobrigida

L’azzurra vince la gara dei 5000 metri

Strepitosa Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio velocità. Dopo la vittoria nei 3.000 metri, arriva il trionfo anche nei 5.000, aggiungendo un’altra medaglia d’oro al palmares dell’Italia in queste Olimpiadi di Milano-Cortina (sono sei, e non finisce qui). Sotto pressione per il grande tempo dell’olandese Marijn Conijn, l’azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. La sesta medaglia d’oro azzurra arriva col tempo di 6.46.17, Marijn Conijn è argento per soli dieci centesimi e la norvegese Ragne Wiklund chiude col bronzo (+0.17). Salgono dunque a quindici le medaglie italiane ai Giochi di Milano-Cortina 2026. 

