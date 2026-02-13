Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:20
l’emergenza

Esonda il Crati, disposta l’evacuazione per 500 persone a Cassano Allo Ionio – VIDEO

Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe

Pubblicato il: 13/02/2026 – 21:20
CASSANO ALLO IONIO Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe – circa 500 persone – che “in via precauzionale ed urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione”. Per le emergenze e gli aggiornamenti, i cittadini sono invitati a contattare la pagina del Comune.
La decisione fa seguito all’esondazione, in due punti, del fiume Crati le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona.

Per offrire supporto immediato a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, è operativo un numero dedicato presidiato dal personale della Protezione Civile Regionale e dal personale del Comune di Cassano All’Ionio.
Il NUMERO DA CONTATTARE: 0981 74005

