La Costa degli Dei sotto assedio del ciclone con onde alte e raffiche di vento. Danni da Tropea a Pizzo – FOTO

il maltempo nel vibonese

VIBO VALENTIA Forti raffiche di vento e onde alte oltre 4 metri che per tutta la notte si sono abbattute sulla Costa degli Dei: il ciclone che da ore sta flagellando il versante tirrenico calabrese non risparmia la provincia di Vibo Valentia. Il peggio dovrebbe essere passato con danni che, se rapportati ad altre zone della Calabria, sono contenuti. Tanta, comunque, la paura nella notte: nelle Serre vibonesi strade interrotte da alberi caduti e piccoli smottamenti, mentre regge l’urto il capoluogo di provincia. Nel centro cittadino a rischio caduta solo un grosso albero in Viale della Pace, chiuso per precauzione in attesa che venga abbattuto. Ieri pomeriggio uno smottamento ha causato la chiusura della Strada Provinciale tra Vibo e Stefanaconi. Particolare attenzione, come segnalato anche dal dipartimento regionale della Protezione Civile alla situazione di Polia, interessata nelle scorse ore da una frana. In totale oltre 80 sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco nella provincia vibonesi, di cui solo 50 per la rimozione di alberi caduto.

Danni sul litorale

Più colpito il litorale: le onde si sono abbattute sui comuni costieri, dove è già iniziata la conta dei danni. A Tropea la Polizia Locale ha vietato il transito di veicoli e pedoni lungo la strada comunale “Le Grazie” e nei pressi del lungomare nel tratto pedonale Rocca Nettuno dove c’è stato il cedimento del fondo sottostante del pavimento colpito dalla forza delle onde. Messo ancora a dura prova a Pizzo il lungomare e le nuove barriere frangiflutti, danneggiate dall’impeto del mare. A Vibo Marina paura per il fosso Antonucci a rischio esondazione con il Comune che è prontamente intervenuto in mattinata con i mezzi idonei per cercare di liberare la foce nel quartiere Pennello. Danni anche sul lungomare che collegare i lidi La Vela e La Rada. (ma.ru.)

