Cosenza contro il Cerignola costretto ancora una volta ad “arrangiarsi” – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Il Cosenza si presenta all’appuntamento delle 14.30 contro l’Audace Cerignola al termine di una settimana che definire complicata è riduttivo. Tra polemiche, emergenze strutturali e allenamenti itineranti, i rossoblù sembrano più una squadra in tournée che un gruppo concentrato su una partita delicata di campionato.

Dopo le critiche seguite alla prova opaca di Giugliano, è arrivata la vittoria sofferta contro il Siracusa, utile per la classifica ma ovviamente non sufficiente a rasserenare l’ambiente. Nel post gara il tecnico Antonio Buscè ha acceso i riflettori su una situazione paradossale: da quasi venti giorni la squadra non riesce ad allenarsi regolarmente al Sanvitino per l’impraticabilità del campo. Un dettaglio non secondario, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

Così il Cosenza ha fatto le valigie: prima Aprigliano, poi Montalto per la rifinitura, complice l’ennesima ondata di maltempo. E mentre la pioggia continua a cadere, oggi al “San Vito-Marulla” il terreno sarà inevitabilmente pesante, con tutte le incognite del caso.

Sul piano tecnico, Buscè deve fare i conti ancora una volta con un’infermeria affollata. Oltre ai lungodegenti Kourfalidis, Cimino, Mazzocchi, Perlingieri e Arioli, mancheranno lo squalificato Dametto e Baez, fermato da un problema muscolare. L’uruguaiano, fortissimo per la categoria ma arrivato dopo mesi di inattività, era una scommessa: il rischio di stop era preventivabile, ma il tempismo è tutt’altro che favorevole. Anche l’altro neo arrivato Palmieri ha accusato un leggero affaticamento, ma ci sarà. Di certo, l’organico appare corto in più reparti (e obiettivamente con meno qualità rispetto a venti giorni fa considerando le partenze di Ricciardi e Kouan) proprio alla vigilia di una sfida contro una squadra solida e ambiziosa come il Cerignola, settimo in classifica e distante appena quattro punti. Rientra D’Orazio, Ferrara torna tra i convocati dopo l’infortunio di Salerno, ma è chiaro che Buscè dovrà ancora una volta “arrangiarsi” e inventarsi qualcosa. Fare di necessità virtù, stringere i denti, chiedere al gruppo compattezza e spirito di sacrificio. Gli spalti, come sempre, saranno desolatamente vuoti. (redazione@corrierecal.it)

Probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti, Moretti, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Florenzi; Cannavò, Emmausso, Beretta. All.: Buscè.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi; Parlato, Paolucci, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio, Gambale. All.: Maiuri.

