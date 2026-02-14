Il Catanzaro ingrana la terza: Iemmello e Pontisso regalano la vittoria contro il Mantova

serie b

CATANZARO Finisce 2-0 lo scontro tra Catanzaro e Mantova con i calabresi che rinforzano il quinto posto e i lombardi che rimangono invischiati nella lotta salvezza. Pronti-via, errore di Pigliacelli che regala palla a Ruocco il cui tiro sfiora il palo. Pericolo scampato, per i giallorossi arriva il vantaggio al primo affondo dopo cinque minuti: strappo di Liberali, palla per D’Alessandro che dalla sinistra fa partire il cross per il colpo di testa vincente di Iemmello, alla settima rete stagionale. La nebbia avvolge sempre di più il Ceravolo, gli ospiti creano ancora con Marras che da destra fa partire un diagonale forte su cui non arriva in tempo Mensah. Il Catanzaro, invece, quando crea davanti è una sentenza: al 39esimo arriva il raddoppio con Pontisso che, su assist di capitan Iemmello, sfonda centralmente e non sbaglia davanti a Bardi. Il portiere del Mantova salva i suoi, successivamente, su tentativo di D’Alessandro servito da Liberali. Nel recupero, contatto in area tra Brighenti e Marras, ma anche per il var è tutto regolare. Si riparte con la squadra di Modesto proiettata in avanti nel tentativo di riaprire la partita e i giallorossi abili a contenere. I cambi portano un po’ di scompiglio e intorno al 25esimo prima Marras impegna Pigliacelli, sull’azione successiva Muci colpisce la traversa. Ma il risultato non cambia fino alla fine: per il Catanzaro terza vittoria di fila, ancora senza subire reti in casa, utile a blindare i play-off, il Mantova non riesce a scalare i bassifondi.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 7, Brighenti 6.5; Favasuli 6, Pontisso 7 (34′ st Alesi sv), Petriccione 6.5, D’Alessandro 6.5 (24′ st Frosinini 6); Nuamah 6 (33′ st Buglio sv), Liberali 6.5 (25′ st Pompetti 6); lemmello 7.5 (49′ st Koffi sv). In panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Verrengia, Rispoli, Di Francesco. Allenatore: Aquilani 6.5.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi 6; Castellini 5.5, Meroni 5, Maggioni 5 (12′ st Benaissa 6); Tiago Goncalves 5.5 (12′ st Radaelli 6), Wieser 5.5 (21 ‘st Kouda 6), Trimboli 6.5, Dembelè 6; Ruocco 5.5 (21’ st Muci 6), Marras 6.5; Mensah 5 (21 ‘st Mancuso 5.5). In panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Ligue Junior, Bragantini, Paoletti, Buso, Zuccon. Allenatore: Modesto 5.5.

ARBITRO: Zanotti 6. RETI: 5′ pt Iemmello, 39′ pt Pontisso. NOTE: cielo nuvoloso. Spettatori: 7.405. Ammonito: Goncalves. Angoli: 2-11. Recupero: 4′; 5′.

