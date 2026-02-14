Il Cosenza cala il tris al Cerignola grazie a Moretti, Garritano e Achour

successo in casa

COSENZA Nonostante le assenze e qualche acciacco di troppo, il Cosenza Calcio risponde presente e conquista la seconda vittoria consecutiva in casa superando 3-0 l’Audace Cerignola. Tre punti pesanti che permettono ai rossoblù di riprendersi il quarto posto solitario, scavalcando la Casertana e rosicchiando due lunghezze alla Salernitana, terza e ora distante quattro punti. Il tutto nel solito clima surreale: il “San Vito-Marulla” si è presentato ancora una volta vuoto, con la tifoseria assente per protesta contro la società.

Dopo una fase iniziale di studio e un gol annullato per fuorigioco, il Cosenza sblocca la partita a metà primo tempo. Al 27’, sugli sviluppi di una punizione, il pallone viene rimesso in area e Moretti trova il tempo giusto per svettare di testa e battere Iliev. Il vantaggio premia l’approccio dei padroni di casa, che poco dopo trovano anche il raddoppio con Beretta, ma la rete viene cancellata per posizione irregolare.

Il Cerignola non resta a guardare e nella ripresa alza il baricentro, creando le occasioni più pericolose della sua partita. Russo ha sul sinistro la chance migliore, ma Pompei si oppone con un intervento decisivo. Anche gli ospiti trovano la via del gol, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

Nella ripresa, nel momento di maggiore pressione pugliese, il Cosenza resta compatto e colpisce in contropiede. A tre minuti dal novantesimo Garritano, appena entrato, finalizza un’azione avviata da Emmausso e firma il 2-0 che indirizza definitivamente la gara. Nel lungo recupero arriva anche il tris: ancora Emmausso protagonista, salta il portiere con un pallonetto e serve ad Achour il pallone del più facile dei tap-in. Un successo più sofferto di quanto dica il punteggio, ma meritato per solidità e concretezza. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Pintus (80′ D’Orazio), Caporale; Palmieri (55′ Contiliano), Langella, Ciotti; Ba (46’ Garritano), Florenzi (80’ Emmausso); Beretta (75′ Achour). A disp.: Vettorel, Contiero, Rocco, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi (91’ Cocorocchio), Gasbarro; Vitale, Parlato (76′ Ballabile), Paolucci, Cretella (64′ Moreso), Russo; L. D’Orazio (64′ Ruggiero), Gambale. A disp.: Russo, Di Tommaso, Fares, Spaltro, Nanula, Bassino, Iervolino, Cocorocchio, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri.

ARBITRO: Dasso di Genova

MARCATORI: 27′ Moretti, 87′ Garritano, 99′ Achour

NOTE: Spettatori 300 circa. Angoli 4-4. Ammoniti: Ligi e Paolucci dell’Audace Cerignola; Beretta, Garritano e Contiliano del Cosenza. Recupero: 3’/8’.

