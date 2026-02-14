Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’intervento dei vigili del fuoco

Incidente a Lamezia, giovane ferita estratta dalle lamiere

Scontro nei pressi del Bivio Bagni tra una Panda e un furgone

Pubblicato il: 14/02/2026 – 15:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente a Lamezia, giovane ferita estratta dalle lamiere

LAMEZIA TERME Momenti di apprensione nel primo pomeriggio in prossimità del Bivio Bagni, dove due mezzi, un autofurgone e una Fiat Panda, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la giovane conducente dell’utilitaria, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo l’impatto. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno lavorato per liberarla dalle lamiere e consentire ai sanitari di prestarle le prime cure. La ragazza è stata immobilizzata su barella spinale e poi trasferita in ospedale dal personale del 118. Concluso il soccorso, l’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Importanti
Incidente a Lamezia
incidente lamezia bivio bagni
Lamezia
scontro lamezia
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x