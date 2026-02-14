Incidente a Lamezia, giovane ferita estratta dalle lamiere

L’intervento dei vigili del fuoco

LAMEZIA TERME Momenti di apprensione nel primo pomeriggio in prossimità del Bivio Bagni, dove due mezzi, un autofurgone e una Fiat Panda, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la giovane conducente dell’utilitaria, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo l’impatto. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno lavorato per liberarla dalle lamiere e consentire ai sanitari di prestarle le prime cure. La ragazza è stata immobilizzata su barella spinale e poi trasferita in ospedale dal personale del 118. Concluso il soccorso, l’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale.

