Laghi di Sibari, continuano le attività di soccorso. Gli alberghi offrono alloggi agli evacuati

l’emergenza

Proseguono senza sosta le attività di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio regionale. Alle 19 risultavano ancora circa 50 richieste di soccorso da evadere, per un totale di circa 100 interventi portati a termine dalle 8. Risultano attualmente in corso 25 interventi su tutto il territorio della Calabria per i danni causati dal maltempo. Inoltre, diverse strutture ricettive del Cosentino hanno offerto ospitalità alle famiglie evacuate nel comune di Cassano allo Ionio e anche in altre zone della provincia come le frazioni di Torano Castello.

I mezzi al lavoro

Nella zona alluvionata di Sibari continuano ad operare le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza, con il supporto dei moduli di colonna mobile richiesti dal Direttore Regionale VVF Calabria, Maurizio Lucia, ed inviati dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con sede presso il Viminale.

I moduli di Contrasto al Rischio Acquatico Base attualmente impegnati sono il MO.CRAB Puglia, con 9 unità da Bari, il MO.CRAB Campania, con 2 unità da Benevento e 7 da Avellino, Mezzo anfibio da Taranto (2 unità) e UCL Catanzaro con squadra MO.CRAB (2 + 5 unità). Sono in fase di ultimazione le operazioni svolte dai Sommozzatori di Reggio Calabria e dalla squadra MO.CRAB di Crotone, che faranno rientro presso le rispettive sedi nella serata odierna.