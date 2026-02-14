Maltempo in Calabria, Brutto (FdI): «Il governo Meloni segue la situazione con la massima attenzione»

l’emergenza

«Di fronte alle nuove emergenze che stanno colpendo la Calabria, è fondamentale ribadire che le istituzioni sono presenti e operative. Il Governo guidato da Giorgia Meloni sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, assicurando supporto concreto alle comunità messe a dura prova dagli eventi atmosferici eccezionali». È quanto dichiara Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando le iniziative annunciate a livello nazionale dopo l’ulteriore ondata di maltempo che ha investito il territorio calabrese.

Sinergia tra Governo e Regione

«Le parole del sottosegretario Wanda Ferro confermano un impegno chiaro: non lasciare sola la Calabria. Dopo i primi interventi già attivati nelle scorse settimane, si sta lavorando per accelerare ogni procedura utile a garantire ristori, messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture danneggiate». Brutto sottolinea come la richiesta avanzata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, insieme alla Giunta regionale, vada nella direzione di ottenere strumenti straordinari per affrontare una situazione che ha colpito duramente centri abitati, viabilità e comparti produttivi strategici. In questo quadro, il presidente Occhiuto e la Giunta stanno seguendo costantemente l’evolversi degli eventi, coordinando le strutture regionali e mantenendo un’interlocuzione continua con il Governo nazionale per assicurare tempestività negli interventi e nelle procedure di riconoscimento dello stato di emergenza.

«Attendiamo con fiducia i passaggi formali da parte del Consiglio dei ministri per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, misura indispensabile per garantire risorse adeguate e procedure snelle. È altrettanto necessario attivare ogni forma di sostegno per agricoltura, allevamento e pesca, settori che rappresentano un pilastro della nostra economia e che stanno pagando un prezzo altissimo».

Il capogruppo di FdI evidenzia inoltre la necessità di affiancare agli interventi immediati una strategia strutturale: «Non possiamo limitarci alla gestione dell’urgenza. Serve un piano organico di prevenzione del rischio idrogeologico, investimenti sulla manutenzione del territorio e una programmazione seria che metta in sicurezza le aree più fragili».

In conclusione Brutto postilla: «Siamo certi che gli impegni assunti si traducano in atti concreti e tempi certi, perché la Calabria merita attenzione, rispetto e interventi efficaci».

