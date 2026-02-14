Skip to main content

Maltempo nel Lametino, Confartigianato: siamo al fianco delle imprese colpite

A farsi portavoce della situazione difficile delle imprese è il presidente provinciale William D’Iuorno

CATANZARO Confartigianato Imprese Catanzaro esprime solidarietà e piena vicinanza alle aziende del comprensorio lametino duramente colpite dall’ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore Lamezia Terme e l’area circostante. A farsi portavoce della situazione è, in una nota, il presidente provinciale William D’Iuorno, dopo le segnalazioni pervenute dal delegato comunale di Lamezia Terme e componente di giunta dell’associazione, Carlo Talarico, che ha documentato danni significativi a infrastrutture, attività balneari – in particolare lungo la fascia costiera di Gizzeria – aziende agricole e realtà del comparto commerciale e industriale. «Le notizie che arrivano dal nostro delegato Carlo Talarico – dichiara D’Iuorno – parlano di un territorio messo a dura prova. Parliamo di imprese balneari, aziende agricole, attività del comprensorio industriale e commerciale che hanno subito danni importanti. A loro va la nostra totale solidarietà». Il presidente sottolinea come l’area lametina rappresenti un polo strategico per l’economia provinciale: «Lamezia e il suo comprensorio sono un punto nevralgico per il tessuto produttivo del territorio. Quando si fermano le imprese di quest’area, l’impatto non è solo locale ma riguarda l’intera economia provinciale». Confartigianato Catanzaro si dichiara pronta a fare la propria parte. «Come associazione – aggiunge D’Iuorno – siamo a disposizione delle imprese colpite per offrire assistenza, supporto nelle pratiche e ogni forma di accompagnamento necessario in questa fase delicata. È fondamentale attivare rapidamente tutte le misure utili per sostenere le attività danneggiate e favorire una ripartenza tempestiva». Infine, un appello alle istituzioni affinché venga riconosciuta la gravità della situazione: «Occorre intervenire con rapidità per ripristinare le infrastrutture e garantire condizioni di sicurezza e operatività. Le nostre imprese non possono essere lasciate sole. In momenti come questi, la coesione tra associazioni, enti locali e istituzioni diventa decisiva».

