14/02/2026 – 9:28
Un deposito di droga e un arsenale nascosto in campagna, blitz dei Carabinieri: arrestato un 37enne

Scoperta effettuata a Francavilla Angitola, nel Vibonese

Pubblicato il: 14/02/2026 – 9:28
VIBO VALENTIA A Francavilla Angitola (VV), i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto della Stazione di Pizzo, del Nucleo Cinofili e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, hanno arrestato un 37enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita in un casolare di campagna riconducibile all’uomo, i militari si sono trovati davanti a un vero e proprio deposito di droga. Sequestrati un chilo di hashish, cinque chili di marijuana, 250 grammi di cocaina, numerosi semi di canapa indiana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’approfondimento del controllo ha consentito di scoprire anche un arsenale di armi clandestine, perfettamente funzionanti: quattro pistole, di cui tre con matricola abrasa, e oltre 480 munizioni di vario calibro.
L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Dopo l’arresto, su disposizione del procuratore facente funzioni Vincenzo Quaranta, l’uomo è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia. All’esito dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare in carcere. (redazione@corrierecal.it)

