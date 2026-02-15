Allerta gialla, a Cosenza scuole chiuse lunedì e martedì. Domani stop anche a Rende

l’ordinanza

COSENZA Il Sindaco Franz Caruso ha disposto anche per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, e per martedì 17 febbraio, la chiusura ditutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città di Cosenza (nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado), compreso il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”. La decisione del primo cittadino, consistente nella sospensione di tutte le attività didattiche e non, è scaturita a seguito di un nuovo messaggio di allertamento unificato emanato nella giornata di oggi dal Dipartimento di protezione civile regionale, riguardante le previsioni meteo sul territorio della regione Calabria, compreso il territorio di Cosenza, con il quale si è segnalato in un primo momento il livello di allertamento giallo, con la previsione della possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti e con possibilità, inoltre, che si verifichino fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. C’è poi stata, nella prima serata di oggi, una nota integrativa del primo messaggio inviato dal Dipartimento della Protezione civile regionale con la quale la stessa Protezione Civile, in aggiunta a quanto già comunicato, ha invitato i Sindaci dei comuni della Calabria a prestare la massima attenzione, a causa di un nuovo peggioramento delle condizioni metereologiche valutate sulla base di elaborazioni effettuate dal Centro Funzionale Multirischi di Arpacal, a partire dal primo pomeriggio di lunedi 16 Febbraio e per le successive 24 ore. Nelle motivazioni del provvedimento del primo cittadino si è tenuto conto dei numerosissimi eventi franosi verificatisi a causa del maltempo che si protrae da diversi giorni e del fatto che il terreno dei versanti, con l’assorbimento di ulteriori quantitativi di acqua, potrebbe portare a nuovi smottamenti. L’ordinanza del Sindaco ha tenuto in debito conto anche il fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione. E’ stato altresì rilevato, nella nota aggiuntiva diramata successivamente dalla Protezione civile regionale, che lo scenario previsto implica precipitazioni diffuse e temporali sparsi, localmente di forte intensità su gran parte del territorio regionale, con innalzamento dei livelli di allertamento. Motivi che hanno indotto il Sindaco Franz Caruso a firmare l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A corroborare la decisione anche ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni. A garanzia della pubblica incolumità, a fronte delle prevedibili situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza della popolazione scolastica cittadina, scuole, dunque, chiuse a Cosenza nelle giornate di domani, lunedì 16 febbraio, e di martedì 17 febbraio.

Le scuole domani resteranno chiuse anche a Cetraro, come disposto dal sindaco Giuseppe Aieta ed a Rende, come deciso dal primo cittadino: Sandro Principe.

(elenco in aggiornamento)