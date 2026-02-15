Crotone, controlli a tappeto della polizia a Cirò Marina e nel capoluogo

la sicurezza nelle città

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 549 persone identificate, di cui 138 con precedenti; 323 veicoli controllati; 32 posti di controllo; 31 controlli domiciliari; 2 persone segnalate al Prefetto per possesso di sostanza stupefacente per uso personale e 14 infrazioni al Codice della Strada.

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 21 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò e Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, personale della Questura ha identificato 41 persone, di cui 14 con precedenti, e ha controllato 28 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 23 persone, di cui 2 risultate positive in banca dati SDI, e ha controllato 20 veicoli elevando 10 sanzioni al Codice della Strada, con contestuale ritiro di una patente di guida.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 61 persone, di cui 20 positivi, e ha controllato 37 veicoli.

Mentre gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina nel corso dei quali hanno identificato 151 persone, di cui 25 con precedenti, e hanno controllato 90 veicoli.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno segnalato al Prefetto 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 2,59 grammi di cocaina. Contestualmente, hanno identificato 244 persone, di cui 56 con precedenti, hanno controllato 148 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.