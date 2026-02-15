Skip to main content

alta tensione a catanzaro

Il “pensiero” (obbligato) di Fiorita che evoca «la macchina del fango e le incertezze di una crisi al buio»

Il sindaco a rischio sfiducia: «Le valutazioni delle scelte dell’opposizione non spettano a me così come non mi interessa difendere ad ogni costo la “poltrona”»

Pubblicato il: 15/02/2026 – 9:13
CATANZARO «Continuo a svolgere il compito che mi hanno affidato i cittadini con la testa alta, la schiena dritta e un grande senso di responsabilità». Così su social, negli ormai consueti “Pensieri della domenica”, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, “rompe” il silenzio sulla “crisi” a Palazzo De Nobili per il tentativo dell’opposizione di far concludere anticipatamente la consiliatura. «Eviterei volentieri, ma – scrive Fiorita – so di non potermi esimere da spendere qualche parola sulla situazione che si è venuta a creare a seguito delle possibili dimissioni di alcuni consiglieri comunali e del rischio di scioglimento del Comune. Ho volutamente taciuto e continuerò a farlo su questa vicenda: non intendo dilungarmi sull’esistenza o meno di ragioni politiche, sull’esistenza o meno di ragioni o ambizioni personali, sulle conseguenze dello scioglimento per la città, sulla coerenza o meno di questo o quel consigliere, sulla macchina del fango che si è rimessa in moto, sulle pressioni e sui tradimenti, sul futuro e sulle incertezze di una crisi al buio e non intendo farlo per la semplice ragione che le valutazioni delle scelte dell’opposizione non competono a me nella stessa misura in cui non mi interessa difendere ad ogni costo la “poltrona”. Io – sostiene Fiorita – continuo a svolgere il compito che mi hanno affidato i cittadini con la testa alta, la schiena dritta e un grande senso di responsabilità. Continuo a lavorare per Catanzaro, a farlo con onestà e trasparenza, a mettere sopra ogni cosa il perseguimento del bene comune e a far prevalere l’interesse generale su quello individuale. 17.823 persone mi hanno affidato questo compito, 14 persone (ad oggi) vogliono farlo terminare anzitempo. Per una volta l’essenziale è visibile agli occhi». (c. a.)

