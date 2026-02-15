Skip to main content

Maltempo, domani allerta gialla in Calabria

Le piogge proseguiranno sporadicamente anche lunedì

Pubblicato il: 15/02/2026 – 17:11
ROMA Le piogge che stanno investendo l’Italia proseguiranno sporadicamente anche nella giornata di domani, lunedì. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per quattro regioni, Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Umbria e Calabria.
Questo il dettaglio: – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

