Maltempo, Lupi: «Sì allo stato d’emergenza in Calabria»

le rassicurazioni

CATANZARO «Piena solidarietà mia e di Noi Moderati alla popolazione calabrese duramente colpita dal maltempo, con profonda gratitudine alla Protezione Civile, alle amministrazioni comunali, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che stanno operando senza sosta per fronteggiare la difficile situazione». Così, in una nota, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, che aggiunge: «Sosteniamo con convinzione la richiesta di stato di emergenza avanzata dal governatore Roberto Occhiuto, certi che anche stavolta il governo si attiverà in tempi brevi per garantire risorse e attivare strumenti straordinari. Un ringraziamento particolare va anche al nostro consigliere regionale in Calabria, Riccardo Rosa, che oggi, insieme a una delegazione provinciale di Noi Moderati di Cosenza, ha consegnato beni di prima necessità al Centro di Raccolta di Sibari. In queste ore difficili è fondamentale operare tutti in modo coordinato e tempestivo. La priorità – conclude Lupi – è tutelare le comunità e sostenere le imprese e le attività duramente colpite verso una rapida e piena ripresa».