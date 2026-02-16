Cinema, muore a 95 anni il premio Oscar Robert Duvall

La scomparsa

È morto a 95 anni Robert Duvall, uno degli ultimi giganti della “New Hollywood”, volto scolpito del cinema americano e interprete di alcuni dei personaggi più iconici del grande schermo. L’attore premio Oscar si è spento “serenamente” domenica nella sua casa di Middleburg, in Virginia, come comunicato dalla moglie Luciana attraverso l’agenzia di pubbliche relazioni della famiglia. Non si terrà alcuna cerimonia ufficiale. Nel messaggio diffuso alla stampa, i familiari hanno invitato chi vorrà ricordarlo a farlo «guardando un bel film, raccontando una bella storia a tavola con gli amici o facendo un giro in auto in campagna per apprezzare la bellezza del mondo», un omaggio semplice e coerente con lo stile riservato che ha sempre contraddistinto l’attore.

Duvall era entrato nell’immaginario collettivo con il ruolo di Tom Hagen ne Il Padrino di Francis Ford Coppola, consolidando poi la sua fama con interpretazioni memorabili come il colonnello Kilgore in Apocalypse Now, figura rimasta nella storia anche per la celebre battuta sull’“odore del napalm al mattino”. Nel 1984 aveva conquistato l’Oscar come miglior attore protagonista per Tender Mercies, consacrando una carriera lunga oltre sei decenni, costellata di ruoli intensi e spesso ruvidi, ma sempre attraversati da una straordinaria profondità umana. Con la sua scomparsa, Hollywood perde uno degli ultimi interpreti capaci di incarnare l’America più contraddittoria: uomini duri, tormentati, spesso silenziosi, sempre credibili. Un attore che ha fatto della misura e dell’autenticità la propria cifra stilistica, lasciando un’eredità cinematografica destinata a durare.