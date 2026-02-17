Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni in c

Burlando allo “Scida” per Crotone-Foggia. Caruso arbitrerà Atalanta U23-Cosenza

Resi noti i direttori di gara della nona giornata del campionato di serie C, girone C

Pubblicato il: 17/02/2026 – 14:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Burlando allo “Scida” per Crotone-Foggia. Caruso arbitrerà Atalanta U23-Cosenza

ROMA Resi noti gli arbitri della nona giornata del campionato di serie C, girone C. Atalanta Under 23-Cosenza: Caruso di Viterbo; Audace Cerignola-Casarano: Viapiana di Catanzaro; Casertana-Picerno: Drigo di Portogruaro; Catania-Giugliano: Di Cicco di Lanciano; Crotone-Foggia: Burlando di Genova; Latina-Potenza: Lovison di Padova; Salernitana-Monopoli: Silvestri di Roma 1; Sorrento-Siracusa: Spina di Barletta; Team Altamura-Benevento: Restaldo di Ivrea; Trapani-Cavese: Dini di Città di Castello. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arbitri serie c
arbitro atalanta u23-cosenza
arbitro crotone-foggia
cosenza calcio
sport
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x