Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le designazioni in c
Burlando allo “Scida” per Crotone-Foggia. Caruso arbitrerà Atalanta U23-Cosenza
Resi noti i direttori di gara della nona giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 17/02/2026 – 14:33
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Resi noti gli arbitri della nona giornata del campionato di serie C, girone C. Atalanta Under 23-Cosenza: Caruso di Viterbo; Audace Cerignola-Casarano: Viapiana di Catanzaro; Casertana-Picerno: Drigo di Portogruaro; Catania-Giugliano: Di Cicco di Lanciano; Crotone-Foggia: Burlando di Genova; Latina-Potenza: Lovison di Padova; Salernitana-Monopoli: Silvestri di Roma 1; Sorrento-Siracusa: Spina di Barletta; Team Altamura-Benevento: Restaldo di Ivrea; Trapani-Cavese: Dini di Città di Castello. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali