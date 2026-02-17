Controlli sui cantieri a Sellia Marina: sospesi due cantieri per lavoro nero e gravi violazioni

i controlli

CATANZARO I Carabinieri di Sellia Marina, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’ASP di Catanzaro, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale. In particolare, nel corso di un controllo effettuato in un cantiere del paese per la costruzione di un nuovo capannone commerciale, gli accertamenti hanno portato alla luce un quadro di irregolarità strutturali, documentali e occupazionali poste in essere dalle due imprese incaricate dei lavori. Nello specifico, su un totale di 9 lavoratori controllati, ben 7 sono risultati irregolari, nonché privi dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale, indispensabili per prevenire gli infortuni sul lavoro. Un’altra impresa, invece, è stata sorpresa a utilizzare apparecchiature elettriche non a norma, mettendo così a rischio l’incolumità dei lavoratori. Infine, tra le altre violazioni riscontrate, vi sono state anche l’assenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e l’assenza di recinzioni di sicurezza nel cantiere. All’esito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 45.000,00 euro, oltre alla sospensione di due dei quattro cantieri in atto presso il citato capannone.

