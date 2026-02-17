Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:29
l’emergenza

Esondato il torrente Coscile, il sindaco Stasi ordina l’evacuazione

Il primo cittadino di Corigliano Rossano: «L’acqua potrebbe raggiungere l’abitato di Apollinara»

Pubblicato il: 17/02/2026 – 12:29
CORIGLIANO ROSSANO «Informo la popolazione che stiamo facendo sopralluoghi lungo la valle del torrente Coscile, a monte di Apollinara, dove il livello del Coscile è alto ed è esondato in almeno un punto. L’acqua potrebbe raggiungere l’abitato di Apollinara. In via precauzionale si ordina quindi la messa in sicurezza e l’evacuazione delle case sul lato sinistro, andando verso valle, della Sp178 (via lago d’Iseo, via lago di Como ed a seguire) e le abitazioni che insistono lungo la provinciale anche a monte di Apollinara, fin quando come Protezione Civile non saremo sicuri che l’esondazione non riguarderà l’abitato». Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. «La massima attenzione è necessaria per tutto l’abitato di Apollinara», rimarca il primo cittadino.

