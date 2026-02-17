Il paradosso delle Aquile: il miglior Catanzaro senza il suo gioiello

tre sconforto e certezze

CATANZARO Il momento positivo del Catanzaro in campionato (tre vittorie consecutive, sei gol fatti e nessuno subito) coincide purtroppo con la notizia dell’infortunio di Alphadjo Cisse, che di fatto ha concluso anticipatamente la sua stagione. Nel giro di pochissimi giorni si è passati dal sospiro di sollievo per una cessione al Psv che sembrava ormai certa negli ultimi giorni di mercato, alla gioia per il trasferimento al Milan – che lo ha poi lasciato in prestito ai giallorossi fino a giugno – fino allo sconforto per l’infortunio rimediato nel match contro la Reggiana. Inizialmente si pensava a una lesione all’adduttore risolvibile in un paio di mesi, ma la notizia arrivata pochi giorni fa ha cambiato tutto: il giovane talento dovrà operarsi e prolungare dunque il suo stop.

La storia di Cisse con la maglia del Catanzaro, per quanto bella ed entusiasmante, sembra quindi essere già arrivata al capolinea. Un vero peccato, considerando il talento del calciatore e quanto aveva dato alle Aquile in questo inizio di stagione.

Di contro, proprio in questa fase alcuni giocatori sembrano essere emersi dall’ombra. Su tutti Liberali, altro gioiellino del Milan, che dopo un girone d’andata praticamente da non pervenuto, nelle ultime gare è riuscito a mettersi in mostra con gol e giocate d’alta scuola. Su di lui punta molto mister Aquilani per sostituire Cisse da qui alla fine, nella speranza che il ragazzo riesca a trovare continuità.

Ma non solo. Crescono anche Nuamah, Alesi e Di Francesco, mentre davanti si spera che Iemmello continui a fare la differenza. In mezzo al campo si registra la crescita esponenziale di Pontisso, supportato da un Petriccione tornato su ottimi livelli. Si attende inoltre la piena crescita fisica di Pompetti, altro elemento di qualità, reduce da un grave infortunio che lo ha bloccato nella prima parte di campionato.

Intanto sabato trasferta sul campo dell’Entella, che naviga in cattive acque. L’obiettivo è chiaro: dare continuità al buon momento e proseguire la striscia positiva. (redazione@corrierecal.it)

