la decisione

Processo Ares, assolta dall’accusa di concorso esterno la criminologa Angela Tibullo

In primo grado le erano stati inflitti 12 anni e mezzo: i giudici di secondo grado escludono l’aggravante mafiosa e sospendono la pena

Pubblicato il: 17/02/2026 – 18:41
REGGIO CALABRIA La criminologa Angela Tibullo è stata assolta dall’accusa di concorso esterno con la ‘ndrangheta perché “il fatto non sussiste”. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Reggio Calabria che l’ha condannata, invece, a un anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per intralcio alla giustizia e falsità ideologica. Per entrambi i reati, i magistrati di secondo grado hanno escluso l’aggravante del favoreggiamento alle cosche della Piana di Gioia Tauro. Per tutti i reati, in primo grado Tibullo era stata condannata a 12 anni e mezzo di carcere. È stata, quindi, ribaltata la sentenza del processo “Ares” nato da un’inchiesta in cui, secondo la Dda di Reggio Calabria, era emerso che la criminologa sarebbe stata al servizio del clan Cacciola e Grasso di Rosarno. (Ansa)

